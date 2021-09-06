الصوراني لـ الوكيل : استكمال توزيع الكتب المدرسية في 10 أيلول

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه يوجد عدد من المدارس الخاصة لم تستلم الكتب المدرسية.

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وأكد الصوراني لـ " الوكيل الإخباري" أن المدارس بإنتظار وزارة التربية والتعليم لاستكمال توزيع الكتب المدرسية على كافة الطلبة في المملكة.



ورجح أن تستكمل التربية توزيع الكتب المدرسية في 10 أيلول والبدء بالتعليم في المناهج مع حلول بداية الأسبوع القادم .



وكانت قد صرحت التربية أن كافة الكتب المدرسية وصلت مستودعات الوزارة، وسيتم توزيعها على المدارس فورا.