التربية تطلق دليل العودة الآمنة إلى المدارس للعام الدراسي 2022/2021

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم، الأحد، دليل العودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي 2021-2022، الذي ينظم دوام الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس.

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ويغطي نطاق هذا الدليل جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومدارس الثقافة العسكرية، ورياض الأطفال والمدارس التابعة للوكالة الدولية للاجئين، وكل مؤسسة تعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.



ونشرت الوزارة برنامج الفاقد التعليمي، وتوزيع الحصص لكل مبحث وصف مدرسي، من الأول الأساسي وحتى الصف الحادي عشر.



الأمين العامة في وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، قالت الأحد، إن دوام المدارس التي لا توفر مساحة 1 متر مربع لكل طالب في الغرفة الصفية سيكون بالتناوب؛ حيث يتم تقسيم طلبة الشعبة الواحدة إلى مجموعتين، ويكون الدوام تناوبا في أيام الأسبوع.



وأضافت، أنه "لم يتم السماح لأي مدرسة ببدء الدوام الرسمي بشكل كامل قبل الأول من أيلول/سبتمبر، لكن الاستثناء الذي حصلت عليه وزارة التربية والتعليم لتنفيذ الفاقد التعليمي في 15 آب، هو ضمن اشتراطات صحية ألا يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن 25 طالبا، وإذا وجد لو طالب واحد في أي مدرسة رغب بتنفيذ الفاقد على جميع المدارس أن تلتزم بذلك".



وأوضحت قبيلات أن دليل العودة الآمنة للمدارس أوضح "السيناريوهات" والاشتراطات الصحية المطلوب توافرها لعودة وجاهية التعليم.



"في حال إصابة طالب لن يتم التحول إلى التعليم عن بُعد، وفقط الطالب المصاب هو الذي سيتحول للتعليم عن بُعد مدة 14 يوما، فيما يستمر بقية طلبة الشعبة وأيضا طلبة المدرسة في التعليم الوجاهي، وهذا ما لم يكن في البروتوكول السابق للعام الدراسي الماضي" وفق قبيلات.







