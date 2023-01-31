الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف والغاء الجدولة للمتقاعدين

الوكيل الأخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن بدئها استقبال طلبات السلف الشخصية إلكترونياً من المتقاعدين والمستحقين (الأرامل والوالدين) الذين يتقدمون بطلب السلفة لأول مرة، وذلك اعتباراً من يوم غدِ الاربعاء الموافق 1/2/2023.

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وأكدت المؤسسة أن السلف الشخصية للمتقاعدين أو المستحقين تصل إلى عشرة أضعاف الراتب التقاعدي وبسقف (5) آلاف دينار، مشيرةً إلى أنه تم إلغاء جدولة السلف ويحق للمتقاعد التقدم بطلب السلفة للمرة الثانية شريطة تسديد السلفة الفعّالة نقداً للمؤسسة والتقدم بطلب السلفة من جديد اعتباراً من بداية الشهر التالي لتسديدها، مضيفةً أنه عند إنجاز السلفة سيتم تحويلها إلى الحساب البنكي للمتقاعد أو المستحق.