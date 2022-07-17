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الأحد، 17-07-2022 06:38 م

الضمان في الميدان يومي الأربعاء والخميس القادمين في عدد من مناطق العاصمة عمان

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الوكيل الاخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها ستنفذ خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب" من الميدان يومي الأربعاء والخميس الموافق 20 و 21 من تموز الجاري، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً .

وأضافت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية (حافلات) يشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة والجهات المشاركة لاستقبال المواطنين واجابتهم عن كافة استفساراتهم حول الضمان الاجتماعي بما فيها أهمية الاشتراك الاختياري وكافة المواضيع التأمينية الأخرى المتعلقة بالتأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك احتساب الرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين وتحديث بياناتهم وخدمة DAMAN PAY لتسديد الاشتراكات وخدمة آيبانك وبرنامج رعاية للسرطان.

وأكدت المؤسسة على أنها ستتواجد في مناطق العاصمة عمان التالية: (وسط البلد، طبربور، جبل الحسين، البوليفارد)، مؤكدةً أنها ستنفذ الخدمة اعتباراً من الأسبوع المقبل في محافظات المملكة.

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