الضمان يأمل بمنح التعديلات الأخيرة صفة الاستعجال

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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عبّر الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن أمل المؤسسة بمنح تعديلات الضمان صفة الاستعجال عند إرسالها إلى مجلس الأمة بدورته العادية الأولى.وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن التعديلات الأخيرة ما زالت حتى الآن بين يدي الحكومة التي ستقوم بإرسالها إلى مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها، لافتا إلى أنها ستقر بعد مرورها بكافة المراحل الدستورية.وأضاف أن التعديلات التي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا قابلة للتعديل إذا رأى المشرعين أنها ستصب في مصلحة المؤمن عليهم.يشار إلى أن الإرادة الملكية صدرت في وقت سابق، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 13 تشرين الثاني 2022.وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقرت مؤخرا معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، حساب التكافل الاجتماعي، والتأمين الصحي.