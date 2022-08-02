الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق المعونة يوضح حول صرف دعم المحروقات

الملك يعزي بوفاة الملازم أول الزعبي والرقيب الشريدة

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

تفاصيل آلية دعم المحروقات لمشغلي النقل العام

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين خلال سفره للعلاج في الأردن

تفاصيل الحكم على موظف زور كتاباً لوزارة الداخلية

%97 نسبة الإنجاز في بناء 5 مدارس حكومية جديدة في جرش

الكرملين: الولايات المتحدة تختار طريق المواجهة مع الصين

العالم خسر 72 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية خلال 2022

الاحتلال يسلم إخطارات هدم ووقف عمل وبناء في كفر الديك

الثلاثاء، 02-08-2022 02:23 م

الضمان يحول المستحقات المالية لنحو 131 عاملا مصريا

0L5A8949


الوكيل الإخباري - حوّلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المستحقات المالية لنحو 131 عاملا مصريا غادروا المملكة نهائيا، وفق ما أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان.

اضافة اعلان

 

وقال سعفان في بيان الثلاثاء، إن قيمة المستحقات تبلغ 192,388 دولاراً، أي ما يعادل نحو 136,403 دنانير أردني، مؤكدا أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان يتابع تحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بمغادرة الأردن.


بدوره، ناشد رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري بالأردن طلعت السيد، جميع المصريين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء، وفي حال كان الاسم موجوداً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة عمان لصرف المستحقات فوراً.


وقال إنه “سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوماً من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، وسيتم إرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعاً فور تدقيقها حفاظاً على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات”. ( الشروق المصرية )


 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8879

تربية الجيزة تكرم مدارس حققت الإعتماد الصحي

7202219184920612986409

الملك يعزي بوفاة الملازم أول الزعبي والرقيب الشريدة

9

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

27753_5_1631435780

تفاصيل الحكم على موظف زور كتاباً لوزارة الداخلية

62e90f9da0634

%97 نسبة الإنجاز في بناء 5 مدارس حكومية جديدة في جرش

888888992

جامعة اليرموك تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس في كلية الشريعة

أخبار متعلقة
main_image62e63742c8f16

الأمن يعلن عن مواعيد وأماكن عمل الترخيص المتنقل

Capture-11

“المياه”: تخزين السدود الحالي مُشابَهة للعام الماضي

w

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

720225171320309785857

اختتام فعاليات معسكرات مسارات الأردن بالعقبة

2018_7_16_20_41_52_585

المناطق الحرة تعلق على أسعار المركبات الكهربائية في الأردن

05baffaa-49373074173_3e5ce5121d_b

الملك يتلقى دعوة من السلطان هيثم بن طارق لزيارة عُمان