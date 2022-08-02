الضمان يحول المستحقات المالية لنحو 131 عاملا مصريا

الوكيل الإخباري - حوّلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المستحقات المالية لنحو 131 عاملا مصريا غادروا المملكة نهائيا، وفق ما أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان.

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وقال سعفان في بيان الثلاثاء، إن قيمة المستحقات تبلغ 192,388 دولاراً، أي ما يعادل نحو 136,403 دنانير أردني، مؤكدا أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان يتابع تحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بمغادرة الأردن.



بدوره، ناشد رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري بالأردن طلعت السيد، جميع المصريين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء، وفي حال كان الاسم موجوداً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة عمان لصرف المستحقات فوراً.



وقال إنه “سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوماً من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، وسيتم إرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعاً فور تدقيقها حفاظاً على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات”. ( الشروق المصرية )