الضمان يكشف عن مشاريع لتحسين أوضاع المواطنين

الوكيل الإخباري - أعلنت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف أن موجودات الصندوق ارتفعت لتسجل 11.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار دينار حجم الموجودات في نهاية العام 2020.

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وقالت السقاف في بيان صحافي اليوم ، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، إن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي 12.4%، السندات 58.7 %، القروض 3.5%، الأسهم 14.7%، الاستثمارات العقارية 6.4%، والاستثمارات السياحية 2.6%.



وبينت أن نتائج أعمال الصندوق للربع الأول من هذا العام كانت إيجابية على الرغم من استمرار أثر التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد ارتفع دخل الصندوق ليسجل 137.3 مليون دينار مقارنة بالدخل المتحقق في نهاية الربع الأول من العام 2020 والبالغة قيمته 112.4 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 22%.



وأوضحت السقاف أن الارتفاع جاء بعد نمو العوائد الاستثمارية من السندات وأدوات السوق النقدي والقروض والتوزيعات النقدية من أرباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.



وأكدت السقاف أن الصندوق كأحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في الاقتصاد المحلي يعمل على اغتنام الفرص المتاحة في عدة قطاعات، مشيرة إلى قيام الصندوق منذ بداية العام بزيادة ملكيته من أسهم شركات استراتيجية في القطاع المصرفي والصناعات الدوائية وعلى أسس انتقائية خاصة في ظل الأسعار الحالية للأسهم.



وبينت أن العديد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي وزعت أرباح عن نتائج أعمالها عن العام 2020، وبلغت حصة الصندوق منها حوالي 32 مليون دينار، مشيرة أن الأرباح الدفترية لمحفظة الأسهم قد بلغت 74 مليون دينار نهاية الربع الأول من هذا العام.



وأشارت السقاف إلى انتهاء الصندوق من إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى المؤسسة وفروعها ومبنى صندوق الاستثمار، حيث تبلغ القدرة الكلية لهذه المحطات 15 ميجاواط وبتكلفة حوالي 17 مليون دينار والتي سيستردها الصندوق خلال 3 سنوات، مع تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 ملايين دينار سنويا، إضافة إلى ذلك فإن المشروع وفر أثناء مرحلة إنشاء المحطات 300 فرصة عمل لمهندسين وعمال أردنيين.



واستكمالا لمواكبة أفضل الممارسات الفضلى في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة، قام الصندوق بداية هذا العام بإصدار نسخة محدثة من الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة، حيث تضمن هذا التحديث تطويرا على بعض مكونات الدليل الذي تم إصداره عام 2019 وذلك لتحسين كفاءة عملية التمثيل في الشركات التي تساهم بها المؤسسة، وبما يضمن تحسين أداء تلك الشركات ويعود بالفائدة على الشركات وجميع المساهمين.



وقالت السقاف إن الصندوق يواصل تنفيذ العديد من المشاريع التي تم إطلاقها في وقت سابق، فقد اغتنم الصندوق فترة الركود في القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، وعمل على تسريع وتيرة العمل في مشروع إعادة تأهيل أحد الفنادق، والمتوقع افتتاحه أمام الزوار نهاية هذا العام، وذلك من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يوفر الفندق بعد إعادة افتتاحه 200 فرصة عمل.



وأضافت أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي أسسها الصندوق العام الماضي لتكون باكورة استثماراته في القطاع الزراعي، قد قامت بالتوقيع على اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل وتسويق المشاريع الزراعية، من خلال كادر فني مؤهل وبالاعتماد على الايدي العاملة في المجتمع المحلي، وستعمل شركة الضمان على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة على مساحة 25 ألف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والأعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من أنشطة القطاع الزراعي وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار، كما سيعمل المشروع على توفير 130 فرصة عمل.



وبينت السقاف أنه لاحقا لقيام الصندوق العام الماضي بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية بهدف دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية، يقوم الصندوق حاليا مع الشركة الوطنية بدراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية كبرى بالإضافة إلى المشاريع التي ستعلن عنها وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وبينت السقاف أن الصندوق لا يدخر جهدا من أجل تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع التي تساهم في حماية أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وبما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، مؤكدة على التزام الصندوق باتباع أفضل المعايير والممارسات في الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقارير الأداء المالي الربعي للصندوق والمعلومات الخاصة بالاستثمارات والمشاريع على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق www.ssif.gov.jo.

