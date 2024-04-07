الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني نابلس2 تجري عملية جراحية نوعية

الوكيل الاخباري- نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2، أمس السبت، في إجراء عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر (22) عاماً.

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وقال قائد المستشفى: "إن العملية قام بها فريق طبي متخصص من الجراحين وفنيي عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى من أجل معالجة المرضى من الأهل في فلسطين ورسم الابتسامة على وجوههم".



وأوضح أخصائي الجراحة العامة أن المريض حضر الى الطوارئ ويعاني من أعراض البطن الجراحي surgical abdomen، وجرى تقييم المريض بشكل سريع جدا من الناحية السريرية والشعاعية والمخبرية وتقرر له عملية طارئة وتبين وجود انفجار في الزائدة الدودية مع تقيح في تجويف البطن وتم التعامل مع الحالة وإنقاذ حياة المريض قبل الوصول لمرحلة السمية في الدم وفشل الأعضاء المتعدد وحالته الآن مستقرة وقيد التعافي.



وعبر ذوو المريض عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني لإجرائهم العملية، وما يقدمه المستشفى من خدمات ساهمت في إثراء الخدمة الصحية المقدمة للمجتمع المحلي في نابلس في ظل الظروف الراهنة.