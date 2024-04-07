الصفدي: دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في سياسة الأردن

الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين محمد مصطفى، الذي وصل عمّان اليوم في زيارة هي الأولى له منذ تسلمه مسؤولياته مطلع شهر نيسان الجاري.





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وأكد الصفدي ومصطفى خصوصية العلاقات الأخوية بين المملكة وفلسطين وتاريخيتها ومركزيتها، علاقات أخوة هي الأقرب تترجم تنسيقاً مستمراً وعملاً موحداً من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والدولة والعيش الكريم.



وأكد الصفدي أن دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في سياسة المملكة التي يكرس جلالة الملك عبدالله الثاني كل إمكاناتها لنصرة الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه كاملة.



وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في جهوده المستمرة التي يقودها جلالة الملك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967.



وشدد على أن الأردن سيستمر في القيام بكل ما يستطيعه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وحماية المدنيين وإيصال ما يحتاجه القطاع من مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحاء القطاع.



وأكد مصطفى أن فلسطين شعباً وقيادة يثمنون عالياً المواقف التاريخية والجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك لإسنادهم، وشدد على أن الأردن هو دائماً الأقرب لفلسطين والذي كان دوماً الداعم والمساند للحق الفلسطيني.



ووضع مصطفى الصفدي في صورة الرؤية الإصلاحية للحكومة الفلسطينية الجديدة والخطوات والبرامج التي ستطلقها.



وأكد الصفدي دعم الأردن للتوجه الإصلاحي للحكومة وكل ما ستتخذه من خطوات تسهم في خدمة الشعب الفلسطيني وحقوقه.