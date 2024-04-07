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الأحد، 07-04-2024 09:56 ص

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور عمان اليوم ويلتقي الصفدي

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الوكيل الاخباري - يزور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأحد، عمان، في أول زيارة خارجية له منذ تعيينه رئيسا للوزراء في فلسطين.

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ومن المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع نظيره مصطفى الذي يتولى أيضا حقيبة الخارجية الفلسطينية.
وأدّت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، الأحد الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقرّ الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.


وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أجرى الأربعاء الماضي، اتصالاً هاتفياً مع مصطفى، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.


كما أكّد على الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك، الداعم والمساند للحقوق الفلسطينية المشروعة وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.


ولفت إلى جهود جلالة الملك المستمرَّة والموصولة من أجل الوقف الفوري والمستدام للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة وإيصال المساعدات الإنسانيَّة إلى الأشقاء الفلسطينيين بشكل مستدام وكاف.


 




 

 


 

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