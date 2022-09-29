العتوم: المدينة الصناعية في جرش توفر نحو 3 آلاف فرصة عمل

الوكيل الإخباري - توقع رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، اليوم الخميس، أن توفر المدينة الصناعية في محافظة جرش نحو 3 آلاف فرصة عمل.

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وقال العتوم إن المدينة الصناعية ستقام على مساحة 150 دونما في منطقة الكفير التابعة لبلدية جرش الكبرى، مبينا أن تكلفتها بلغت نحو 18 مليون دينار مع الاستملاكات التي تمت للأراضي التي تقام عليها المدينة.



وأضاف، أن هناك تحديات تواجه استكمال المدينة الصناعية مثل الطريق الذي يصل إليها وعدم وجود محطة تنقية ومحطة لفلترة المياه والتكلفة العالية التي سيدفعها المستثمر، متوقعا أن ثمن المتر الواحد سيكون نحو 195 دينار.



وبين أن هذا مبلغ مرتفع إذا ما تمت مقارنته بالمدن الصناعية داخل المملكة حيث يصل الاستثمار بالمتر الواحد في المدن المجاورة نحو 50 دينار.



"مجلس محافظة جرش قد استعد بأن يخصص من موازنته 2 مليون دينار لإعادة وتوسعة الشارع الذي يصل إلى المدينة الصناعية وسيتم مخاطبة وزارة المياه بحفر بئر ارتوازي داخل المدينة للتغلب على مشكلة المياه"، وفق رئيس البلدية.



وأشار إلى أن المدينة الصناعية هي خيار للحد من البطالة والتشغيل في المحافظة، مطالبا بالإسراع باستكمال المدينة الصناعية، والتي جاءت بمكرمة ملكية.

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