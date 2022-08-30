إجراءات وقائية للتخفيف من آثار الحر في العقبة.. والحرارة تقترب من الـ 50

الوكيل الإخباري - اتخذت محافظة العقبة، عدة إجراءات وقائية، للتخفيف من آثار موجة الحر التي تمر بها المملكة بشكل عام والعقبة بشكل خاص من خلال فتح غرف عمليات متقدمة في مبنى المحافظة، ومديرية شرطة العقبة، لتلقي الاتصالات من المواطنين وزوار العقبة في حال تعرضهم لأي طارئ جراء الموجة.

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وقال محافظ العقبة خالد حجاج في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح غرف عمليات هدفها معالجة جميع المشاكل التي تواجه المواطنين والزوار، إضافة إلى تخفيض ساعات العمل لعمال الوطن خلال الموجة الحارة والعمل بالعدد الكافي للحد من تعرضهم للإصابة بضربات الشمس.



وأضاف الحجاج أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة في مختلف المناطق التابعة للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمتابعة جميع الشكاوى من المواطنين، ولاسيما المتعلقة باستمرارية التيار الكهربائي والمياه التي يزيد الطلب عليها في مثل هذه الأيام التي قاربت درجات الحرارة فيها 50 درجة مئوية خلال ساعات النهار.



ودعا المواطنين والزوار إلى التواصل مع غرف العمليات الرئيسة والفرعية في مناطقهم في حال مواجهتهم مشاكل جراء موجة الحر أو لأسباب أخرى.