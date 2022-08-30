الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

النجار تكرم الفنان صخر حتر والفنانة زين عوض وفرقة قلعة عمّان

محاضرة في بلدية اربد بعنوان العمل عبادة

التعليم العالي : أكثر من 73 ألف طالب قدموا طلب قبول موحد

التربية: تشغيل تجريبي لمجمع المدارس المركزية بالعقبة

الثلاثاء، 30-08-2022 04:10 م

إجراءات وقائية للتخفيف من آثار الحر في العقبة.. والحرارة تقترب من الـ 50

62-141243-jordanian-aqaba-gate-history-4


الوكيل الإخباري - اتخذت محافظة العقبة، عدة إجراءات وقائية، للتخفيف من آثار موجة الحر التي تمر بها المملكة بشكل عام والعقبة بشكل خاص من خلال فتح غرف عمليات متقدمة في مبنى المحافظة، ومديرية شرطة العقبة، لتلقي الاتصالات من المواطنين وزوار العقبة في حال تعرضهم لأي طارئ جراء الموجة.

اضافة اعلان


وقال محافظ العقبة خالد حجاج في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح غرف عمليات هدفها معالجة جميع المشاكل التي تواجه المواطنين والزوار، إضافة إلى تخفيض ساعات العمل لعمال الوطن خلال الموجة الحارة والعمل بالعدد الكافي للحد من تعرضهم للإصابة بضربات الشمس.


وأضاف الحجاج أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة في مختلف المناطق التابعة للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمتابعة جميع الشكاوى من المواطنين، ولاسيما المتعلقة باستمرارية التيار الكهربائي والمياه التي يزيد الطلب عليها في مثل هذه الأيام التي قاربت درجات الحرارة فيها 50 درجة مئوية خلال ساعات النهار.


ودعا المواطنين والزوار إلى التواصل مع غرف العمليات الرئيسة والفرعية في مناطقهم في حال مواجهتهم مشاكل جراء موجة الحر أو لأسباب أخرى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

المفرق: ورشة عمل حول الصحة والسلامة المهنية في منطقة جودبي الصناعية

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على مواطن متوفياً في منزله بالزرقاء

wwwwww

إربد : ضبط اعتداء على خط مياه لتعبئة صهاريج خاصة

8202219194227599633759

وزير التنمية يوضح حول مواطن يطالب بإعادة صرف راتبه من المعونة

fffff

شاهد مقطع فيديو لليوتيوبر الاردني الخليلي يؤكد بقائه على قيد الحياة

wwww

اول تعليق من عائلة اليوتيوبر الخليلي حول خبر وفاته - صورة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-08-03 at 3.01.21 PM

الأوقاف: إقبال كثيف على مراكز القرآن الكريم

WhatsApp Image 2022-08-03 at 2.01.32 PM

العموش: السفينة البحثية العملاقة OceanX ثمرة للاهتمام الملكي بخليج العقبة وبيئته

image (86)

25 ألف دينار لصيانة وفرش مساجد في العقبة

374783_12_1656398228

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

0L5A0995

إغلاق 5 منشآت غذائية وإيقاف 17 في العقبة ومعان والبترا

Untitled-1-545

مجلسا محافظة العقبة والتنفيذي يناقشان المشاريع التنموية