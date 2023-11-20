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الإثنين، 20-11-2023 07:19 م

العضايلة عن زيارة ولي العهد: بادرة ذات وزن وخطوة "مهمة"

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الوكيل الإخباري - أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة أن وصول سمو ولي العهد إلى مطار العريش يرافقه طاقم طبي من الخدمات الطبية الملكية طائرة مساعدات ومستلزمات طبية هو بادرة ذات وزن وخطوة سيكون لها الأثر الكبير في إسناد وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهلنا في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.اضافة اعلان


وقال العضايلة في تغريدة له اليوم "وصول سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مطار العريش في #مصر على متن طائرة سلاح الجو الملكي يرافقه طاقم طبي من الخدمات الطبية الملكية، هو بادرة ذات وزن وخطوة مهمة لها اثر كبير في إسناد وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأهلنا في #غزّة من خلال المستشفى الميداني الأردني الجديد في خان يونس".

 




 

 


 

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