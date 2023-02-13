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الإثنين، 13-02-2023 07:15 م

العقبة الخاصة تنظم ورشة تدريبية حول الإسعافات الأولية

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الوكيل الاخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية حول أساسيات الإسعافات الأولية، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في مدينة العقبة.

وأكد المفوض المالي والإداري في السلطة، محمد أبو طالب، أهمية الورشة في توعية المشاركين بكيفية التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة التي قد تحدث أثناء العمل، لافتا إلى اهتمام السلطة بتنظيم مثل هذه الورش الرامية إلى تأهيل الموظفين والعاملين في المؤسسات الوطنية ببرامج التوعية والتثقيف بمفاهيم السلامة العامة.

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