افتتاح خط بحري بين موانئ العقبة والولايات المتحدة الأميركية

الوكيل الاخباري - افتتح في العقبة، اليوم الأحد، خط بحري يربط بين موانئ العقبة والولايات المتحدة الأميركية، يقلل من زمن الوصول بينهما من 35 إلى 22 يوما.



وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، إن افتتاح هذا الخط البحري سيساهم في تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأميركا، وهو فرصة كبيرة للشركات الصناعية في الأردن لزيادة صادراتها بأسعار منافسة ووقت أقل.



وأكد الفايز أن سلطة العقبة تقدم ميزات وحوافز كبيرة للمستثمرين والتجار والصناعيين لمباشرة أعمالهم، تضمن تسهيلات جمركية ولوجستية تقدمها لهم جميع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، توفيرا للجهد والوقت والمال.



ولفت إلى أن العقبة الاقتصادية رؤية ملكية أراد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن تكون مركزا لوجستيا تجاريا واقتصاديا وسياحيا عالميا، تنافس شقيقاتها من المدن العربية على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن السلطة ستكون شريكا مهما في التطوير والتحديث الاقتصادي للأردن الذي ينادى به جلالة الملك في كل المحافل الدولية والعالمية.

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