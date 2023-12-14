العقبة الخاصة وهيئة تنظيم الطيران المدني تبحثان التعاون

الوكيل الاخباري - بحث مدير وحدة التطوير المؤسسي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد المجالي، ومدير الموارد البشرية في هيئة تنظيم الطيران المدني كمال المنسي، أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير الممارسات الإدارية وتسخير الأدوات المستخدمة عالميا في الأداء الحكومي المؤسسي.



وأكد المجالي أهمية الخبرات والممارسات الإدارية الرامية إلى وضع مقارنات معيارية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، والاستفادة من خبرات السلطة في تعزيز مفهوم التميز وتبادل الخبرات والمعارف، مشيراً إلى مكانة السلطة كوجهة للمقارنات المعيارية مع المؤسسات الأخرى.

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