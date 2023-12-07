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الخميس، 07-12-2023 03:36 م

العقبة الخاصة تطلق نظام متابعة المشاريع

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الوكيل الإخباري - أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الخميس نظام متابعة مشاريع السلطة، الذي يهدف إلى متابعة كافة المشاريع الرئيسية في السلطة وتقييمها دورياً وتحديد نسب إنجازها والشؤون المرتبطة بالعمل .

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ويساعد النظام في توثيق كافة المستندات المرتبطة بالمشاريع، والتنسيق بين المديريات والوحدات الإدارية المختلفة خاصة في حال كان التنفيذ مشتركا بين أكثر من مديرية.


وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز خلال رعايته إطلاق المشروع "ان النظام يوفر الوقت والجهد، ويبرز الإنجازات عالية المستوى التي تبنتها الإدارة العليا لغايات تفعيل متابعة المشاريع في سلطة العقبة ضمن الرؤية المستقبلية وهيكلة مديرياتها وترشيقها بناءً على التقدم المطرد في جميع النواحي التشغيلية الهامة".


وأضاف، ان النظام يختزل الوقت والجهد ويتابع المشاريع التنفيذية التابعة للسلطة ضمن أفضل الممارسات عالية المستوى من خلال أتمتة البيانات ومتابعة المشاريع الكترونيا من حيث نسب الإنجاز والصعوبات التي تواجهها أثناء التنفيذ.


يذكر أن المشروع الذي تم إعداده من قبل وحدة متابعة الاستراتيجية في السلطة خلال فترة زمنية قصيرة سيساهم بتزويد الإدارات المختلفة بقاعدة بيانات محدّثة وتقارير عن كافة المشاريع، وإجراء تقييمات دورية ومستمرة للمشاريع ورفع مستوى الأداء وتسهيل الإجراءات.

 




 

 


 

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