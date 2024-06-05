العقبة: ورشة تدريبية في تشكيل الصلصال الحراري

الوكيل الاخباري- نظمت مديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية الاجتماعية ورشة تدريبية للسيدات في تشكيل الصلصال الحراري "الفيمو".

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وبين مدير ثقافة العقبة طارق البدور أن الثقافة والصناعات الثقافية الابداعية تسهم بالارتقاء في نوعية الحياة وجودتها وتعد من الأولويات التي توليها الوزارة أهمية كبرى، موضحا أن فكرة الورشة انطلقت من أرضية ما تحتضنه محافظة العقبة من موروث ثقافي وإبداعي ثري.



وقال إن دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وبناء قدرات العاملين ركيزة أساسية تعمل عليها الوزارة مع الدعوة للاستثمار في القطاع الثقافي والفني الأردني، مشيرا الى أهمية مساهمة الصناعات الثقافية والابداعية التي يعول عليها في دعم الاقتصاد الوطني.



وأكد ان الصناعات الثقافية تحمل في أبعادها التاريخ، واللغة وحتى الحيّز الجغرافي الخاص بالبيئة الاجتماعية التي احتضنت هذا الفعل الثقافي، والتي تُعدّ من أسرع الصناعات نمواً في العالم، وتشمل هذه الصناعات قائمة طويلة من الفنون والإبداعات التي يمكن أن تتحول إلى صناعة، وهي في الوقت نفسه كل حرفة أو منتج فيه قيمة ثقافية محلية.



وأشار البدور الى ان الورشة تهدف لنشر حرفة الصلصال الحراري الفيمو بين السيدات والفتيات وتمكين المرأة ورفع القدرات الإنتاجية والاقتصادية لديهن من خلال إنتاج قطع فنية مميزة يمكن طرحها بالأسواق و البازارات المحلية بأسعار مناسبة للسائح الأجنبي والمحلي.