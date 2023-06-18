العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

الوكيل الإخباري - حذر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها يتم تداولها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وأكد الزيود أن ما يتم ما تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها.



ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" أو عبر الرابط الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل www.tashgheel.gov.jo للإطلاع على فرص العمل المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص.

