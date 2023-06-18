الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

كوريا الجنوبية تجري أول تحقيق بالعمل الجبري في جارتها الشمالية

8 أسرى من جنين يدخلون عامهم العاشر في سجون الاحتلال

الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه

الأمن: القبض على 6 تجار ومروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر - صور

الإفتاء توضح حكم قص الشعر والظفر للناوي الأضحية

العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

جمعية الصرافين: توقع ارتفاع الطلب على الليرة التركية والجنيه المصري قبيل عيد الأضحى

بعد أن وصل سعر الكيلو لـ 2.5 دينار.. حماية المستهلك تطالب بسقوف سعرية للدجاج

التربية: زيادة أيام العام الدراسي القادم لمصلحة الطالب وتعويض الفاقد التعليمي

الأحد، 18-06-2023 10:42 ص

العمل تحذر من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها

مممن


الوكيل الإخباري - حذر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود المواطنين من إعلانات تشغيل وهمية تستخدم اسمها وشعارها يتم تداولها والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وأكد الزيود أن ما يتم ما تداوله من إعلانات وهمية تستخدم اسم وزارة العمل لغايات التشغيل عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بها، داعيا المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذا النوع من الإعلانات أو تداولها مع الآخرين أو الترويج لها. 


ودعا الباحثين والباحثات عن فرص العمل في القطاع الخاص إلى متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" أو عبر الرابط الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل www.tashgheel.gov.jo للإطلاع على فرص العمل المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تكسي

الأمانة: صرف دعم المحروقات للنقل العام خلال الشهر الحالي

1202212165557643696449

الشبول: مواصلة تنفيذ برنامج تدريب الناطقين الإعلاميين والعاملين في الاتصال الحكومي

77777

وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

20133221852RN195

الحبس ثلاث سنوات للمعتدين على الآبار الجوفية ومصادر المياه

a5c08039-2e40-4840-9ccd-8327e7c0e4d8

الأمن: القبض على 6 تجار ومروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر - صور

6

الإفتاء توضح حكم قص الشعر والظفر للناوي الأضحية

أخبار متعلقة
6202314171554399462147

بدء صرف الأجور للمستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل

WhatsApp Image 2023-06-16 at 4.55.00 PM

العمل تحذر من إعلان مزيف يدعي صرف أموال للمحتاجين

image (1)

ولي العهد: أفكار الشباب ومهاراتهم مهمة في تطوير التكنولوجيا المالية

العملة-الأردنية-قسمتها-وفئاتها-وأكثر

تحديد موعد صرف اجور منشآت القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل

WhatsApp Image 2023-06-13 at 11.26.43 AM

الضمان تُبرم مذكرة تفاهم لتوفير نافذة خدمات لها في نقابة المقاولين

1686639041270

الحاج توفيق: نتطلع إلى شراكات اقتصادية فاعلة بين الأردن والسعودية