العمل: تفتيش مسجل اعتبارًا من الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، إن جولات الوزارة التفتيشية، ستكون مسجلة إلكترونيًّا بالكاميرات اعتبارًا من الأسبوع المقبل.



وأشار الحديدي عبر المملكة، الثلاثاء، إلى وجود غرفة سيطرة مرتبطة بالجولات المسجلة إلكترونيا، مضيفا أن كل مفتش سيكون مراقبا خلال التفتيش على المؤسسات أو عند التعامل مع المراجعين.



وتحدث عن اللجوء لكاميرات المحال سابقا عند التعامل مع شكاوى على مفتشي العمل.

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