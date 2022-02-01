الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

العمل: تفتيش مسجل اعتبارًا من الأسبوع المقبل

تنويه صادر عن رئاسة الوزراء حول اختراق منصَّة حقَّك تعرف

ورشة تدريبية حول تنمية قدرات الشباب بالمزار الجنوبي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحموري والمجالي والماضي

اختراق منصة حقك تعرف الحكومية

زراعة الكرك تعيد تأهيل 1500 دونم لإنتاج الأعلاف

مدير الخدمات الطبية يلتقي الملحق الدفاعي البريطاني

أردوغان : لا نريد حربا بين روسيا وأوكرانيا

الصحة العالمية تحسم الجدل حول قوة "أوميكرون الخفي"

جلسة توعوية بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالزرقاء

الثلاثاء، 01-02-2022 11:52 م

العمل: تفتيش مسجل اعتبارًا من الأسبوع المقبل

العمل


الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، إن جولات الوزارة التفتيشية، ستكون مسجلة إلكترونيًّا بالكاميرات اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأشار الحديدي عبر المملكة، الثلاثاء، إلى وجود غرفة سيطرة مرتبطة بالجولات المسجلة إلكترونيا، مضيفا أن كل مفتش سيكون مراقبا خلال التفتيش على المؤسسات أو عند التعامل مع المراجعين.

وتحدث عن اللجوء لكاميرات المحال سابقا عند التعامل مع شكاوى على مفتشي العمل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

تنويه صادر عن رئاسة الوزراء حول اختراق منصَّة حقَّك تعرف

120221114456444809417

ورشة تدريبية حول تنمية قدرات الشباب بالمزار الجنوبي

443779_1_1643726220

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحموري والمجالي والماضي

ffff

اختراق منصة حقك تعرف الحكومية

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تعيد تأهيل 1500 دونم لإنتاج الأعلاف

120222612109494172225

مدير الخدمات الطبية يلتقي الملحق الدفاعي البريطاني

أخبار متعلقة
20210403_1617465072-643

ارتفاع كبير في نسبة الفحوص الإيجابية الأحد - تفاصيل

ف

فيضان سد وادي شعيب - فيديو

الدوريات الخارجية 2

الدوريات الخارجية : جميع الطرق سالكة ولا إغلاقات بسبب الأحوال الجوية

1202210203837179912798

تحذير هام من الأرصاد الجوية

3c2ef6d9-كورونا

ارتفاع كبير في نسبة الفحوص الإيجابية في المملكة الخميس.. أرقام

0L5A9569

عامٌ على انطلاق برنامج التطعيم في الأردن.. "الوكيل" ينشر أبرز المحطات