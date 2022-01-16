الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 11:43 ص

فيضان سد وادي شعيب - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكد مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، فيضان سد وادي شعيب بعد إمتلائه بمياه الأمطار.

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وقال في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن كميات الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين تحتاج إلى فترة 24 – 48 ساعة للتتجمع في السدود، حيث كان سد الملك طلال النصيب الأكبر في تجمع هذه المياه.


وأضاف أن مخزون السدود الكلي 90 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 26,7% من 363 مليون متر مكعب.


وبين أن المنخفض الجوي تركز في المناطق الشرقية والبوادي التي كانت مستهدفة في مشاريع الحصاد المائي، حيث يوجد اليوم 411 موقع للحصاد المائي للتخفيف من حدة الفيضانات في المملكة ويتم متابعتها، مشيرا إلى سد رحمة في وادي عربة امتلأ بمياه الأمطار.

 


 




 

 


 

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