العمل لـ الوكيل : منصة التشغيل مستمرة حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ، محمد الزيود ، أن المنصة الوطنية الخاصة ، بتقديم طلبات التشغيل ، ستستمر في استقبال الطلبات حتى نهاية العام الحالي (www.sajjil.gov.jo).

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وأضاف الزيود ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" أن الوزارة تعتبر "حلقة وصل " بين مقدمي طلبات التوظيف ، وأصحاب العمل، لغايات مقابلتهم.

ولفت ، ان لكل ّ فرصة عمل شروط معيّنة ، موضحا أن صاحب العمل يقوم بدوره بمقابلة مقدمي الطلبات ، ومدى إمكانية توظيفه في شركته الخاصة، وفق الشواغر المتوفّرة .

وقال "تعمل وزارة العمل، إضافة إلى دورها الأساسي بتنظيم سوق العمل على المساهمة مع الجهات الحكومية الأخرى لتحفيز القطاع الخاص باستحداث فرص عمل جديدة".

" الوزارة تعمل كذلك على توفير بيانات للباحثين عن العمل وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني لهم لاختيار التخصصات التي تلائم احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الباحثين عن العمل من خلال المؤسسات الرديفة لها" ، وفق الزيود.

وكان وزير العمل يوسف الشمالي، قام سابقا ، بتوقيع ست اتفاقيات تشغيل مع عددٍ من شركات القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 1150 فرصة عمل في مختلف المحافظات خلال العام الحالي في عددٍ من المجالات حسب طبيعة الشركات الموقعة لهذه الاتفاقيات.

وبين ، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في سياق دور الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و"التشبيك" بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، مؤكداً أن الوزارة تقوم بهذا الدور كجزء من أدوارها المناطة بها استناداً لبنود قانون العمل.



