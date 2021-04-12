العمل : اتفاقيات مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين

الوكيل الإخباري - وقع وزير العمل يوسف الشمالي، اليوم الإثنين، ست اتفاقيات تشغيل مع عددٍ من شركات القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 1150 فرصة عمل في مختلف المحافظات خلال العام الحالي في عددٍ من المجالات حسب طبيعة الشركات الموقعة لهذه الاتفاقيات.

اضافة اعلان



وبين الشمالي وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في سياق دور الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، مؤكداً أن الوزارة تقوم بهذا الدور كجزء من أدوارها المناطة بها استناداً لبنود قانون العمل.



وأكد أن الوزارة تعمل إضافة إلى دورها الأساسي بتنظيم سوق العمل على المساهمة مع الجهات الحكومية الأخرى لتحفيز القطاع الخاص باستحداث فرص عمل جديدة، موضحا أن الوزارة تعمل كذلك على توفير بيانات للباحثين عن العمل وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني لهم لاختيار التخصصات التي تلائم احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الباحثين عن العمل من خلال المؤسسات الرديفة لها.



وأشار الشمالي إلى أن الوزارة حريصة على تحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص، مشدداً على أن ضمان بيئة العمل اللائقة تزيد من جاذبية العمل في هذا القطاع بمختلف مجالاته.



ولفت الوزير إلى أن تفاصيل فرص العمل التي تضمنتها هذه الاتفاقيات سيعلن عنها عبر المنصة الوطنية للتشغيل "سجّل" (www.sajjil.gov.jo) .



وأشاد ممثلو الشركات الموقعة للاتفاقيات بجهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص والتشبيك بينها وبين الباحثين عن العمل من أصحاب الكفاءات التي تتناسب مع متطلبات عمل مؤسساتهم، إضافة إلى أهمية التعاون المستمر مع الوزارة لتوفير فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.