الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 16-05-2024 07:52 م

العيسوي: الأردن بقيادة الملك، جهوده مستمرة لإيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

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 الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، عددا من وجهاء عشيرة المصاروة في محافظة العاصمة.

واستهل العيسوي اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بإستعراض مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لنصرة الأشقاء في فلسطين، والحراك الملكي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والإنتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية، والأعمال العدوانية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون، بحق أبناء الضفة الغربية.

وأكد رئيس العيسوي أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر في بذل جهوده السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويواصل جهوده الإنسانية والإغاثية، لضمان وصول المساعدات للأشقاء، في ظل انعدام سبل الحياة في قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف والقتل والتدمير والتجويع الممنهج.

 وقال العيسوي إن جلالة الملك، ولما يتمتع به من مكانة واحترام، على الساحة الدولية، ورؤية واقعية لمجريات الأحداث، فإن جميع جهوده الدولية والإقليمية، انبثق عنها مواقف دولية تصب في مصلحة الأشقاء الفلسطينيين، وتدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة مساندة ودعم أهل القطاع بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.

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من جهتهم، عبر المتحدثون، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك الشجاعة، وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتحذير من تبعات هذا العدوان والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

 وثمنوا الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية، المتواصل منذ سنوات طويلة، لدعم صمود الأشقاء والتخفيف من معاناتهم، وجهوده لضمان استدامة تدفق قوافل المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء في غزة، لمواجهة الماسأة الإنسانية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

 

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