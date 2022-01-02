العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدهيسات والقضاة والروسان

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدهيسات بوفاة عادل خليفة الدهيسات،شقيق العميد كايد الدهيسات، وإلى عشيرة القضاة بوفاة عائشة محمد القضاة، والدة العميد عدنان القضاة، وإلى عشيرة الروسان بوفاة حسن الروسان، مدير مدينة الأمير محمد للشباب.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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