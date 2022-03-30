الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 04:08 م

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخصاونة

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المجالي بوفاة نوال جمال اعطيوي المجالي، شقيقة أمين عام وزارة الداخلية الأسبق سامح المجالي، وإلى عشيرة الخصاونة بوفاة فهمية نهار الغرايبة، والدة العقيد الطيار محمد نواف الخصاونة. 

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدتين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته . 

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