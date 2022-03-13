العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الجازي والسعايدة والعنبر

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الجازي بوفاة العقيد المتقاعد عطاالله الجازي، وإلى عشيرة السعايدة بوفاة ميسر إبراهيم السعايدة، والدة نقيب الصحفيين راكان السعايدة، وإلى عشيرة العنبر بوفاة سلطانة نزال الهزايمة، والدة الدكتور زيد العنبر، نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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