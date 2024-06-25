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الثلاثاء، 25-06-2024 10:54 ص

الغذاء والدواء تتابع إعلانات تروج لمستحضرات تبييض الأسنان غير مجازة

الغذاء والدواء تجيز أول معجون أسنان "ملون" محلي الصنع

الغذاد والدواء


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنها تتابع إعلانات تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنواع مختلفة من المستحضر التجميلي معجون الأسنان الملون غير المجاز والذي يستخدم لتبييض الأسنان.اضافة اعلان


وأضافت ردا على استفسار "الوكيل الاخباري" أنها تتخذ بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة بحق الصفحات الإلكترونية التي تروج لمستحضرات تجميلية غير مجازة أصولياً من قبل المؤسسة.

ونوهت أنه تم منح إجازة تداول مستحضر معجون لتبييض الاسنان محلي الصنع وذلك بعد دراسته من قبل الكوادر الفنية المختصة في المؤسسة لتأكيد مأمونيته وفعاليته وأن المواد الملونة الداخلة في تركيبته آمنة للاستعمال في مستحضرات التجميل.

 




 

 


 

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