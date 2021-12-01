الغذاء والدواء تنفي فقدان دواء لاريكا من مستشفى خاص بعمان

الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عدم صحة ما تم تداوله مؤخرا حول مداهمة فرق المؤسسة الرقابية لإحدى المستشفيات الخاصة نتيجة فقدان دواء لاريكا المصنف ضمن المستحضرات الدوائية المحظور تداولها الا بوصفة طبية.



ودعا مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع للمؤسسة للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها.

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