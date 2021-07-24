السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يعلن اجراءات جديدة للعودة الى المدارس

تحذير من تكرار التجربة التونسية بالاردن

تخفيض سن التطعيم ضد كورونا في الأردن لـ 12 عاماً

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الصحة العالمية تحشد الجهود للتصدي لحوادث الغرق

أعضاء في الكونغرس الأمريكي: نحترم ونثق بآراء الملك ونصائحه

العمل: 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات وبأمر الدفاع 26

النجار يتفقد الواقع المائي وإجراءات تحسين التزويد في الكرك

الكسبي: مشروع مرج الحمام سيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة

الطباع: الزيارة الملكية لواشنطن ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني

السبت، 24-07-2021 02:47 م

الغذاء والدواء لـ الوكيل: مطاعيم كورونا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية

60ed5bea11086


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إن عملية تصنيع المطعوم ضد كورونا  لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

اضافة اعلان

 

وأضاف مهيدات لـ الوكيل الإخباري أن المطعوم ضد كورونا حلال لسببين، الأول يتمثل باعتبار المطعوم درع لانتشار مرض مميت 'كورونا'، وبالرجوع للقاعدة الشرعية لا دواء في نجس، أكد أن تركيبة اللقاح لا يدخل فيها أية أجزاء نجسة أو محرمة، ومن ناحية فنية فهي فعالة وآمنة.

 

ووضح مهيدات حول تصنيع المطعوم المضاد لكورنا ، حيث أكد أن المطعوم يتم تصنيعه بأداة الـ bna ، التي يستخدم من خلالها البكتيريا 'كولاي' ، للاستفادة من آلية تصنيع البروتين من خلالها.

 

وختم مهيدات أن معظم المطاعيم اليوم تعتمد على استهداف البكتيريا ايكولاي، حيث يتم من خلالها إعطاء الجزء البروتيني من الفيروس وهي تعمل على تكثيره ، علماً بأنهم كانوا سابقا يأخذوا المطاعيم من أمصال بعض الحيوانات التي يمكن أن تكون غير مقبولة شرعا،إلا أنها أثناء عملية التصنيع يتم إزالة الجزء النجس خلال عملية تحضيره وتصنيعه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202118203629150153141

وزير التربية يعلن اجراءات جديدة للعودة الى المدارس

7202122103225116923308

تحذير من تكرار التجربة التونسية بالاردن

وزارة الصحة 2)

تخفيض سن التطعيم ضد كورونا في الأردن لـ 12 عاماً

كورونا 1

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

3

أعضاء في الكونغرس الأمريكي: نحترم ونثق بآراء الملك ونصائحه

وزارة العمل

العمل: 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات وبأمر الدفاع 26

أخبار متعلقة
الصحة

الصحة : دوام مراكز التطعيم يومي الخميس والجمعة خلال عطلة عيد الأضحى

صحة

مراكز تطعيم من تجاوز الـ ٣٠ عاما - رابط

لقاج

مراكز تطعيم من تجاوز 40 عاما دون موعد مسبق الأحد - أسماء

720212145056326181175

شركس: المطعوم أصبح بمثابة جواز السفر والتحرك بحرية

وزارة الصحة

' الصحة' تطمئن الأردنيين : تلقي جرعتي اللقاح يحمي من المتحورات

62021282059385242560 (1)

الإجراءات التخفيفية تدخل حيز التنفيذ