الغذاء والدواء لـ الوكيل: مطاعيم كورونا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إن عملية تصنيع المطعوم ضد كورونا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

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وأضاف مهيدات لـ الوكيل الإخباري أن المطعوم ضد كورونا حلال لسببين، الأول يتمثل باعتبار المطعوم درع لانتشار مرض مميت 'كورونا'، وبالرجوع للقاعدة الشرعية لا دواء في نجس، أكد أن تركيبة اللقاح لا يدخل فيها أية أجزاء نجسة أو محرمة، ومن ناحية فنية فهي فعالة وآمنة.

ووضح مهيدات حول تصنيع المطعوم المضاد لكورنا ، حيث أكد أن المطعوم يتم تصنيعه بأداة الـ bna ، التي يستخدم من خلالها البكتيريا 'كولاي' ، للاستفادة من آلية تصنيع البروتين من خلالها.

وختم مهيدات أن معظم المطاعيم اليوم تعتمد على استهداف البكتيريا ايكولاي، حيث يتم من خلالها إعطاء الجزء البروتيني من الفيروس وهي تعمل على تكثيره ، علماً بأنهم كانوا سابقا يأخذوا المطاعيم من أمصال بعض الحيوانات التي يمكن أن تكون غير مقبولة شرعا،إلا أنها أثناء عملية التصنيع يتم إزالة الجزء النجس خلال عملية تحضيره وتصنيعه.