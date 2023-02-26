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الغذاء والدواء: 63 ألف عينة خضعت للفحوصات المخبرية العام الماضي

الأحد، 26-02-2023 02:04 م

الغذاء والدواء: 63 ألف عينة خضعت للفحوصات المخبرية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أجرى الفنيون المختصون في مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فحوصا مخبرية لما مجموعه 63251 عينة مواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية خلال العام الماضي.

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي العينات التي خضعت للفحص في مختبرات المؤسسة شمل 52772 عينة مواد غذائية و 7530 عينة مستحضرات دوائية و2949 عينة مستلزمات طبية.


وأضاف أن مختبر الغذاء اجتاز بنجاح 45 فحصا لعينات الكفاءة المخبرية خلال عام 2022 بنسبة إنجاز وصلت إلى 100 بالمئة من البرنامج لإثبات الكفاءة المخبرية، بينما اجتاز مختبر الرقابة الدوائية متطلبات وحدة الاعتماد التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بنجاح وتثبيت الاعتماد في شعبة البحث والتطوير التابعة لمختبر الدواء وفق المواصفة الدولية (ISO17025:2017)، لغايات ضمان وتأكيد جودة التقارير المخبرية الصادرة عنها، وإصدار نتائج مخبرية ذات دقة عالية يعول عليها في اتخاذ القرارات والإجراءات وبما يضمن سلامة وجودة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء والمستلزمات الطبية.


يشار إلى أن مديرية المختبرات نفذت عددا من الورشات والمحاضرات التدريبية والتوعوية لوفود من مختلف المؤسسات الوطنية ضمن نطاق اختصاص عملها.


 




 

 


 

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