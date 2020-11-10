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الثلاثاء، 10-11-2020 09:39 ص

الفايز: نحتاج مجلس نواب قوي يمثل الشعب الأردني

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الوكيل الاخباري- دعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، الثلاثاء، للمشاركة في العملية الانتخابية لإختيار مجلس نواب قوي يمثل الأردنيين، ويخدم المصلحة الوطنية الأردنية.

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وأضاف في تصريح صحافي : "نحتاج الى مجلس نواب قوي يمثل الشعب الاردني ويكون قلبه على وطنه ويجب أن نحارب المال السياسي وأن يكون تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء ويجب على المواطن ان ينتخب مجلس يمثله مجلس قوي".


"التحديات الذي واجهها وطننا غير مسبوقة الوضع الاقتصادي والوضع الصحي في أصعب ما يكون وهناك تحديات اقتصاديةو نحتاج برامج اقتصادية لتطبيقها" بحسب الفايز


ودعا الفايز إلى المشاركة في العملية الانتخابية مع إتباع إرشادات السلامة العامة التي أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب.


وأكد الفايز أن المشاركة في العملية الانتخابية تساعد على إيصال الشخص الأفضل لمجلس النواب لتمثيل الأردنيين.


 




 

 


 

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