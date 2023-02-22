الفايز يرعى احتفال نقابة المقاولين بعيد ميلاد الملك

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أن الأردنيين وهم يحتفلون بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، يشعرون بالكبرياء والشموخ والاعتزاز، بمليكهم الذي نذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه، وقضايا أمتنا العادلة، فجلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية، عمل على إحداث الإصلاح الشامل والمتدرج في مختلف المجالات، وقد استطاع جلالته، بحنكته السياسية وحكمته، قيادة الوطن إلى بر الأمان، رغم الفوضى من حولنا.



وقال الفايز، خلال رعايته لاحتفال أقامته نقابة المقاولين بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، إن ميلاد جلالته يأتي هذا العام، ونحن ندخل المئوية الثانية من عمر مملكتنا، بعد مسيرة واجهنا خلالها تحديات كبيرة، كنا دائما نطوّعها وننتصر عليها، بعزم شعبنا وحكمة قيادتنا الهاشمية، وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصلت مسيرة الإنجاز والبناء الوطني، وحققنا العديد من الإصلاحات، وأصبح الأردن يحظى باحترام العالم أجمع، ودوره المحوري في المنطقة لا يمكن لأحد أن يتجاوزه.

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