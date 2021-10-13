الفحوصات الايجابية تعاود الانخفاض في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل (14) حالة وفاة و(1286) إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن.



وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن نسبة الفحوصات الايجابية بلغت (3.8%)، وذلك بعد اجراء (33878) فحصا، مقابل (3.91%) ليوم أمس الثلاثاء.



وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات (60) حالة.

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