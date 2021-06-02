القبض على سارق منزل متلبساً بالجرم المشهود في عمان

الوكيل الاخباري-

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ألقت احدى دوريات البحث الجنائي القبض على سارق متلبساً اثناء قيامه بسرقة أحد المنازل جنوب عمان .وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، إن إحدى الدوريات التابعة لقسم بحث جنائي جنوب عمان وأثناء واجبها في منطقة الجويدة ، تلقت بلاغاً يُفيد بقيام شخص بسرقة احد المنازل.وأكد الناطق الإعلامي انه جرى على الفور التحرك للمكان وتم القاء القبض على احد الاشخاص متلبساً وهو من المشبوهين ومكرري قضايا السرقات وبحقه 33 اسبقية من السرقات والسلب وانتحال شخصية الموظفين والاحتيال،وضُبطت بحوزته المسروقات والتحقيق جارٍ.