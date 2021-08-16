القبض على 8 مواطنين لإطلاقهم عيارات نارية

الوكيل الإخباري-

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أعلنت مديرية الأمن العام انه ومنذ ساعات الصباح الباكر باشرت كوادرها بإنفاذ الخطة الأمنية والمرورية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة.وشكرت المديرية المواطنين الملتزمين بالاحتفال ضمن مظاهر آمنة، وكل من يتعاون بالإبلاغ عن أي تجاوز يهدد السلامة العامة، على الأرقام (0790196196) للإبلاغ عن إطلاق العيارات النارية و(0770999030) لإدارة السير، والتي يجري من خلالها استقبال الصور والفيديوهات التي تظهر التجاوزات، والتعامل معها بسرية تامة.وأكدت المديرية، أنه جرى ضبط 2315 مخالفة مرورية للمسير بشكل مواكب تعيق السير، وإخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور، جرى ضبط بعضها مباشرة، فيما تجري ملاحقة مركبات تم تدوين أرقامها أو تقديم بلاغات ضدها، ليتم استدعاء مالكيها، حيث سيتم تحرير مخالفة بحق المركبة وحجزها في ساحات حجز سواقة إضافة إلى اتخاذ الإجراء الإداري بحق السائقين .فيما تم القاء القبض على ثمانية أشخاص أطلقوا عيارات نارية وضبطت بحوزتهم ثمانية أسلحة نارية وما زال العمل جار لمتابعة التحقيق في عدد من البلاغات والمعلومات حول إطلاق العيارات ولحين التحقق منها وضبط الأشخاص والأسلحة النارية المستخدمة .وأكدت المديرية أن الخطة الأمنية والمرورية مستمرة وفي مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط كافة المخالفات بشكل مباشر، والتحقيق في البلاغات الواردة، مهيبة بالجميع الالتزام بمظاهر الاحتفال الآمنة بعيدا عن السلوكيات الخطرة، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية