السير تؤكد التزام المواطنين بمسارب الباص السريع

الوكيل الإخباري - أكّد مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد فراس الصعوب، التزام المواطنين بالخطة المرورية الخاصة بمسارب الباص سريع التردد في اليوم الثاني من التشغيل التجريبي.

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وأضاف الصعوب، في تصريحات صحفية ،أنّ الخطة المرورية تنفذها إدارة سير العاصمة لتوعية المواطنين بمسار الباص سريع التردد ومنع التعدي عليه والحفاظ على انسيابية المرور.



وجدد التأكيد على منع استخدام مسارب الباص سريع التردد لغير الغاية المخصصة لذلك والتأكيد على منع عبور المشاة إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك ضمن مسارب الباص سريع التردد حفاظاً على سلامتهم.



من جهتها أكّدت إدارة الدوريات الخارجية، ضبط مخالفات خطرة على الطرق الخارجية تتمثل بتجاوز السرعات المقررة التي تؤثر على سلامة المواطنين.