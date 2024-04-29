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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 29-04-2024 07:45 م

القوات المسلحة تدشن مشروعاً جديداً بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الكندية

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الوكيل الاخباري- دشنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الكندية في الأردن، اليوم الاثنين، مشروعاً جديداً يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة العسكرية في قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية.

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ويهدف المشروع أيضاً إلى دعم جهود قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية لدمج المرأة العسكرية في مختلف المهن، وذلك من خلال بناء مبنى مصمم لتلبية الاحتياجات المحددة للضباط الإناث والمجندات، وتوفير بيئة داعمة لتعزيز مشاركة الإناث بشكل أكبر داخل القوات الخاصة الأردنية.

 

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