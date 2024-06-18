القوة البحرية والزوارق الملكية تستجيب لنداء استغاثة

الوكيل الإخباري - استجابت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الثلاثاء، لنداء استغاثة انطلق من قبل أحد القوارب السياحية المصطفة في نادي اليخوت الملكي نتيجة نشوب حريق عليه.

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حيث قام فريق من وحدة خفر السواحل التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية على متن زوارق الإنقاذ والاطفاء والإسعاف وبالتعاون مع إدارة نادي اليخوت الملكي بالسيطرة على الحريق على متن القارب ورفعه من الماء، والتعامل بمهنية واحترافية وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين بحروق خفيفة من طاقم القارب السياحي وحالة المصابين الصحية جيدة.



يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات البحث والإنقاذ وعمليات الإسعاف البحري بشكل مستمر، من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ الجاهزة على مدار الساعة للاستجابة لأي حادث طارئ في خليج العقبة والبحر الميت.