الكرك: اطلاق مبادرة بعنوان الأسرة القارئة

الوكيل الإخباري - أطلق نادي الإبداع الكرك، مبادرة بعنوان "الاسرة القارئة" بهدف تشجيع مهارات القراءة وتأسيس مكتبات منزلية.

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وقالت منسقة المبادرة ربى ابو قاعود، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن المبادرة تستهدف الفئات العمرية من 13 عاما فما فوق، من خلال خمس جلسات توعوية عبر تطبيق زووم، مراعاة للشروط الصحية والسلامة العامة.

واضافت ابو قاعود، إن المبادرة تهدف الى اكساب الاسرة القدرة على صناعة عادة يومية للقراءة، وتنمية روح الألفة مع الكتاب، وانشاء جيل واع ومدرك لأهمية القراءة وخلق رابط ايجابي بين أفراد العائلة والكتاب والمساعدة في اختيار الكتاب المناسب، وانشاء مكتبة منزلية عائلية.



