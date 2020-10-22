الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

المملكة على موعد مع الأمطار الأسبوع القادم

انخفاض اسعار الكمامات

الأمن: فيديو تكسير المركبات قديم

بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة المقبل

عطلة رسمية بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس القادم

الصناعة: ملف فصل الخطوط المدفوعة مسبقا قيد الدراسة

عمان .. ضبط متسولة تمتلك عائلتها شركة وتتقاضى 842 دينارا شهريا

أمانة عمان توجه إنذارا لموظفيها

حوسبة فحوصات كورونا بالأردن

تحديث قائمة الدول التي يُستقبل منها طيرانا منتظما




الخميس، 22-10-2020 11:14 ص

الكرك: اطلاق مبادرة بعنوان الأسرة القارئة

حوار-رائع-عن-القراءة


الوكيل الإخباري - أطلق نادي الإبداع الكرك، مبادرة بعنوان "الاسرة القارئة" بهدف تشجيع مهارات القراءة وتأسيس مكتبات منزلية.

اضافة اعلان

وقالت منسقة المبادرة ربى ابو قاعود، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن المبادرة تستهدف الفئات العمرية من 13 عاما فما فوق، من خلال خمس جلسات توعوية عبر تطبيق زووم، مراعاة للشروط الصحية والسلامة العامة.

 

واضافت ابو قاعود، إن المبادرة تهدف الى اكساب الاسرة القدرة على صناعة عادة يومية للقراءة، وتنمية روح الألفة مع الكتاب، وانشاء جيل واع ومدرك لأهمية القراءة وخلق رابط ايجابي بين أفراد العائلة والكتاب والمساعدة في اختيار الكتاب المناسب، وانشاء مكتبة منزلية عائلية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8a2e9096-67b8-4963-961c-9b1cbabf2bb7

لجنة الأوبئة: ساعات حظر التجول مرشحة للزيادة

main_image5f90c433ad57e

انخفاض اسعار الكمامات

كك

اختفاء عشريني في ظروف غامضة بعمان

89753ac2-c904-41fb-9b8e-cdb087af1dfa

تشكيلات أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال

1024x576_main_image5c3b5828c66e1

الأمن: فيديو تكسير المركبات قديم

103800464_3376476602382650_6392643006849490306_o

تعميم صادر عن المواصفات والمقاييس بشأن العينات

أخبار متعلقة
M63A2429

تصريح حكومي حول صلاة الجمعة في الساحات العامة

0L5A0388

اجتماع أردني مصري أوروبي في عمّان اليوم

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

الكرك : تسجيل 35 اصابة جديدة بكورونا واجمالي اصابات اليوم 39

920202322124178096271

تصريح حكومي جديد بشأن الحظر الشامل

جابر

تسجيل 354 حالة كورونا محلية بالاردن اليوم

12201911192230128553770

المشاقبة: شمول أسر جديدة بالمعونة الشهرية