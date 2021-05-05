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الأربعاء، 05-05-2021 11:10 م

الكرك :حملة تنفذ ورشات توعوية حول لقاحات فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري -نفذ متطوعو حملة "شباب إلك وفيد" في محافظة الكرك الأربعاء عبر تطبيق الاتصال المرئي ورشات توعوية حول لقاحات فيروس كورونا بمشاركة عدد من الشباب والشابات في كافة المراكز الشبابية في المحافظة.
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وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن هذه الحملة تنفذها وزارة الشباب بالشراكة مع وزارات الصحة والسياحة والصناعة والجمعية الملكية للتوعية الصحية ومنصّة "نحن" التابعة لـ "نوى" إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومنظمة اليونيسيف تهدف إلى رفع المستوى التوعوي عند مختلف فئات المجتمع حول أهمية أخذ مطعوم فيروس كورونا . 

 




 

 


 

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