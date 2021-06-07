الإثنين 07-06-2021
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الإثنين، 07-06-2021 01:29 ص

الكرك : شهود عيان ... سيارات اسعاف بلا اكسجين ومدير المستشفى ينفي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نقص في الاكسجين غير دقيق .

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واوضح المعايطة ان الحادثة بدأت عند وصول أحد الاطفال الى قسم الطوارئ في المستشفى بحالة صحية حرجة حيث تم التعامل مع الحالة وفق الاصول الطبية المتبعة .

 

واضاف الدكتور المعايطة ان اقارب الطفل طلبوا نقله الى احدى المستشفيات حيث تم تجهيز سيارة اسعاف لنقل الطفل بالتزامن مع حالة من التوتر اثناء تجهيز سيارة الاسعاف .

 

واكد المعايطة ان المستشفى يمتلك 4 سيارات اسعاف مجهزة بالاكسجين والمعدات اللازمة وكانت بحاجة الى تجهيز سريع فقط .

 

واضاف انه لسرعة الموقف ولانقاذ الطفل تم طلب سيارة اسعاف من الدفاع المدني وتم نقل الحالة على الفور . 

 

وتداول مواطنون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حالة من الهلع داخل مستشفى الكرك الحكومي لحظة دخول الطفل الى قسم الطوارئ.

 




 

 


 

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