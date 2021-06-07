الكرك : شهود عيان ... سيارات اسعاف بلا اكسجين ومدير المستشفى ينفي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نقص في الاكسجين غير دقيق .

اضافة اعلان



واوضح المعايطة ان الحادثة بدأت عند وصول أحد الاطفال الى قسم الطوارئ في المستشفى بحالة صحية حرجة حيث تم التعامل مع الحالة وفق الاصول الطبية المتبعة .

واضاف الدكتور المعايطة ان اقارب الطفل طلبوا نقله الى احدى المستشفيات حيث تم تجهيز سيارة اسعاف لنقل الطفل بالتزامن مع حالة من التوتر اثناء تجهيز سيارة الاسعاف .

واكد المعايطة ان المستشفى يمتلك 4 سيارات اسعاف مجهزة بالاكسجين والمعدات اللازمة وكانت بحاجة الى تجهيز سريع فقط .

واضاف انه لسرعة الموقف ولانقاذ الطفل تم طلب سيارة اسعاف من الدفاع المدني وتم نقل الحالة على الفور .

وتداول مواطنون مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حالة من الهلع داخل مستشفى الكرك الحكومي لحظة دخول الطفل الى قسم الطوارئ.