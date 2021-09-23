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الخميس، 23-09-2021 03:32 م

الكسبي يلتقي في بغداد وزير الكهرباء العراقي

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الوكيل الاخباري - التقى وفد أردني برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي اليوم الخميس في بغداد، وزير الكهرباء العراقي المهندس عادل كريم، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الأردنية العراقية المصرية التي عقدت في 27 حزيران الماضي.

وقال الكسبي، خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة، إن المشاريع المشتركة بين الأردن والعراق تحظى باهتمام من قبل حكومتي البلدين بما ينعكس على خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

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