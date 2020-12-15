الكشف عن الية الاختبارات النهائية في الجامعات

الوكيل الاخباري -أعلن مجلس التعليم العالي، الثلاثاء، إجراء الامتحانات النهائية لطلبة البكالوريوس وكليات المجتمع المتوسطة، ولكافة متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية ومتطلبات الكلية الاجبارية والاختيارية ومساقات التخصص في كل كلية إلكترونياً (عن بعد)، حرصا على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والتزاماً بأوامر الدفاع ذات العلاقة.

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وأوضحت المجلس أن الامتحانات النهائية لكافة متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية ومتطلبات الكلية الاجبارية والاختيارية ومساقات التخصص في كل كلية إلكترونياً (عن بعد)، لطلبة البكالوريوس مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات على أن تظهر علامات الطالب في هذه المواد (رقماً أو رمزاً) في كشف علاماته.



ويترك للطالب حرية اختيار المواد التي يرغب باحتسابها ضمن معدله التراكمي.



وتُجرى الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي لكافة المساقات التي تم تدريسها داخل الحرم الجامعي، ويطبق على هذه المساقات نظام العلامات النافذ في الجامعة، أما مشاريع التخرج في التخصصات المختلفة فيترك للجامعة حرية اتخاذ الإجراءات والترتيبات بالطريقة التي تراها مناسبة لمناقشتها.



وبشأن طلبة تخصصات الطب البشري وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والتمريض للسنوات السريرية، تُجرى الامتحانات النهائية لطلبة الطب البشري في السنوات السريرية (الرابعة والخامسة والسادسة) وطلبة طب الأسنان (السنتين الرابعة والخامسة) وطلبة دكتور صيدلة (السنة السادسة) وطلبة التمريض (السنتين الثالثة والرابعة) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، ويطبق على الطلبة نظام العلامات النافذ في الجامعة.



ويطبق على طلبة مرحلة الدبلوم المتوسط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس، على أن يُجرى الامتحان الشامل لهم في حرم تلك الكليات وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.



وبشأن طلبة الدراسات العليا، تُعقد الامتحانات النهائية لجميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ، ويطبق على الطلبة نظام العلامات النافذ في الجامعة.



وتُعقد امتحانات الشامل للطلبة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ، فيما تُناقش رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) بحسب ما تقرره كل جامعة.



وفي حال عدم تمكن الطلبة الموجودون خارج الأردن قبل تاريخ اتخاذ هذه القرارات (لمختلف الدرجات) من العودة للأردن لإجراء الامتحانات النهائية في المساقات التي لا يمكن عقدها إلكترونياً، فيُترك للجامعة حرية تقييمهم وإجراء الامتحانات النهائية بالطريقة التي تراها مناسبة، أو رصد علامة غير مكتمل لهم في هذه المساقات.



وأكد مجلس التعليم العالي على توجيه الجامعات لمراعاة التوازن بين عدد أسئلة الامتحانات ونوعيتها والوقت المتاح للطلبة للإجابة على هذه الأسئلة في الامتحانات التي تعقد إلكترونياً (عن بعد).



وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها في دليل العودة للجامعات والكليات للطلبة الذين يعودون للحرم الجامعي لتقديم الامتحانات النهائية.



