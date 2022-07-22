اللجنة العليا للشراكة بين الأردن والإمارات ومصر تجتمع الاثنين في القاهرة

الوكيل الإخباري - تعقد اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين كل من الأردن والإمارات ومصر اجتماعها الأول في القاهرة الاثنين المقبل، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الصناعات المتقدمة في دولة الإمارات سلطان الجابر ووزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر نيفين جامع.

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وتستهدف الشراكة تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات والبلاستيك.



وقال الشمالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه "سيتم متابعة الإجراءات التي تمت حتى الآن منذ إطلاق الشراكة والاجتماع الافتراضي الذي عقده وزراء الصناعة في البلدان الثلاثة والذي تم خلاله حوكمة الشراكة وتشكيل اللجنة العليا لها، وكذلك مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتنفيذ المبادرة وتسريع العمل للفترة المقبلة".



وأَضاف، أن "الشراكة جاءت انعكاساً لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة الثلاث ومساعي قيادتها الدؤوبة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة "ستشهد خطوات عملية وعلى أرض الواقع لتنفيذ محاور الشراكة بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مختلف المجالات".



وتم خلال شهر أيار/مايو الماضي، الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الأردن والإمارات ومصر، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.



وتمتلك الدول الثلاث مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن.



كما تتمتع الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات.