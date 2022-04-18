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الإثنين، 18-04-2022 10:37 م

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد افطار مراكز الاصلاح

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الوكيل الاخباري - واصلت مديرية الامن العام سلسلة افطاراتها الرمضانية في مراكز الاصلاح والتأهيل.

ونظمت المديرية اليوم، من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، حفل إفطار جمع عددٍ من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مع ذويهم في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وتستكمل المديرية يوم غد وبعد غد موائد الافطار للنزلاء وذويهم في عدد من مراكز الاصلاح والتأهيل.

وتهدف هذه المبادرة التي اطلقتها مديرية الامن العام مع بداية الشهر الفضيل لتمكين النزلاء من معايشة الأجواء الرمضانية ضمن إطارها الأسري .

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