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الأحد، 27-03-2022 10:39 ص

وفاة و14 إصابة بحوادث سير في العقبة وإربد

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الوكيل الإخباري - توفي شخص وأصيب 14 آخرين إثر حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب إدارة الدوريات الخارجية.

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وقالت الدوريات الخارجية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إنه وقع حادث سير بمنطقة بئر مذكور في محافظة العقبة نتج عنه وفاة و7 إصابات.

 

وعُلل سبب الحادث بعدم إعطاء الأولوية والانحراف المفاجئ عن الطريق.

 

وأشارت الدوريات الخارجية إلى وقوع حادث سير آخر في محافظة إربد نتج عنه 7 إصابات، فيما وصفت احدى الإصابات بالبليغة.

 

ودعت السائقين إلى الالتزام بالارشادات وأولويات المرور والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق حفاظا على سلامتهم.

 

 




 

 


 

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