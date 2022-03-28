مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

الوكيل الاخباري - التقى مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية في العاصمة لندن.



وبحث الحواتمة بحضور السفير الاردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس، سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين جهازي الشرطة في البلدين الصديقين، لا سيّما تبادل الخبرات والتجارب، وبناء القدرات الفنية والتدريبية.

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