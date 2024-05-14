اللواء المعايطة يرعى تخريج مستجدي الأمن العام

الوكيل الاخباري-

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رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، كتيبتي "مؤتة والكرامة"، المنعقدة لدى مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية - الموقر.واستعرض مدير الأمن العام، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسيرين البطيء والعادي، بحرفية عسكرية، وأداء عكس المستوى التدريبي المتطور.وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب، عدداً من المساقات العلمية والعملية، والتدريبات المختلفة، والتي تأتي ضمن خطط مديرية الأمن العام الخاصة بإعداد وتطوير العنصر البشري لديها، وصقل مهاراته، ضمن منظومة تدريبية رائدة في مختلف العلوم والمواضيع الأمنية والإنسانية.وأشار آمر مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية، إلى إن هذه الكوكبة الجديدة من فرسان الأمن العام تمضي بعزم لخدمة الوطن متسلحة بالعلم والمعرفة، لتخوض غمار العمل الأمني النبيل في ميادين الشرف والبطولة، خدمةً للوطن والمواطن، وليبقوا عند حسن ظن قيادتهم الهاشمية الحكيمة.وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور، والحفاظ على القوانين والأنظمة، والقيام بالواجبات الموكولة إليهم بأمانة، وتنفيذ الأوامر المشروعة من دون تحيّز أو تمييز.وفي نهاية التخريج، الذي حضره عدد من ضباط الأمن العام، وذوو الخريجين، وزَّع اللواء المعايطة، الجوائز التقديرية على مستحقيها.