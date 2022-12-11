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الأحد، 11-12-2022 02:56 م

المركزي يصدر تعليمات تنظيم إجراءات الخدمات المالية المفتوحة

البنك المركزي (5)


الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي تعليماته الخاصة بتنظيم إجراءات عمل الخدمات المالية المفتوحة (Open Finance) الموجهة لجميع البنوك العاملة في المملكة وشركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال الخاضعة لإشرافه ورقابته، والتي جاء إصدارها في إطار النهج التعاوني والتشاركي بين المركزي وتلك المؤسسات المالية.

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ويأتي إصدار هذه التعليمات لتشكل مفهوما عصرياً جديداً في نماذج تقديم الخدمات والمنتجات المالية في المملكة؛ بحيث تهدف الى تمكين عملاء البنوك وشركات الدفع من مشاركة بياناتهم المالية والمصرفية لدى هذه المؤسسات بعد أخذ موافقتهم الصريحة وذلك بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة بالخصوص بشكل آمن مع مزودي الأطراف الثالثة (Third Party Providers) باستخدام تقنية واجهات برمجة التطبيقات ((APIs وفق الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية والفنية التي تناولتها التعليمات.

وتشمل الخدمات المالية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account information service) وخدمة إنشاء المدفوعات (payment initiation service) مما يمكن مزودي الأطراف الثالثة تقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة ومنافسة ذات قيمة مضافة للعملاء وبأسعار مخفضة؛ تدعم إجراء المعاملات المالية وتنفيذ المدفوعات الفورية إلى جانب اتخاذ قرارات واعية تجاه اختيار العملاء للمنتجات والخدمات المالية التي تناسب احتياجاتهم بدرجة أكبر.


وصرح محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس بأن نشر هذه التعليمات يأتي في ظل سعي البنك المركزي المستمر نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المصحوبة بتسارع وتيرة رقمنة الصناعة المالية والمصرفية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي الأردني، إلى جانب اعتبار هذه التعليمات كإحدى الركائز الأساسية التي ستساهم في تعزيز الابتكار والمنافسة ودعم فرص التحول نحو الاقتصاد الرقمي الشامل والمتطور.


كما أوضح الشركس أن البنك المركزي والقطاع المالي والمصرفي الخاضع لرقابته ملتزمان بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تبنت العديد من المبادرات الاستراتيجية وأهمها ما يتعلق بالتقنيات المالية التي تهدف أن يصبح الأردن مركزا إقليميا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية من خلال توفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها، إلى جانب تكثيف العمل نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وعليه ستكون هذه التعليمات إحدى العناصر الرئيسية لتحقيق تلك المبادرات خلال الفترة القادمة.


وبذات السياق، أكد الشركس أن البنك المركزي يدرك تماما أن التكنولوجيا المالية بما في ذلك أدواتها الرئيسية كالخدمات المالية المفتوحة (Open Finance) هي فرصة يجدر الاستفادة منها في ضوء ما يتمتع به القطاع المالي والمصرفي الأردني من إمكانات واعدة وبنية تحتية متينة قادرة على دعم التحول الرقمي في الأردن.

 




 

 


 

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